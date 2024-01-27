Удивят каждого: какие авто самые интересные в вождении

Вождение автомобиля может быть не просто удовольствием, а даже настоящим хобби. И для этого не обязательно иметь дорогостоящий суперкар. Авторынок предлагает много доступных моделей с таким уровнем производительности и управляемости, что вы не захотите вставать из-за руля.

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Издание CarWOW собрало десятку самых лучших авто именно с такими характеристиками. В нее попали как двухместные кабриолеты, так и городские рабочие лошадки и даже электрокар.

Alfa Romeo Giulia

Спортивный седан предлагает незабываемые впечатления от вождения благодаря крутому шасси и заднему приводу. В городе его подвеска может казаться жесткой, а некоторые технологии на сегодня успели устареть, но немногие автомобили в этом классе доставляют такое же удовольствие от быстрой езды.

BMW 3 серии

Немецкий спортивный седан продолжает оставаться эталоном приятной в управлении машины. Не обязательно выбирать топовые модели M340i или M3, поскольку даже базовый 320i мощностью 184 л. быстрый и при этом невероятно послушный.

Hyundai i20 N

Любители миниатюрных горячих хэтчбеков, вероятно, все еще оплакивают потерю Ford Fiesta ST, но если вам нужно почувствовать дух этого автомобиля, однозначно обратите внимание на Hyundai i20 N. Он предлагает малый вес, большую мощность и обычный для горячих хэтчбеков гоночный обвес.

Honda Civic Type R

Civic Type R всегда был одним из самых динамичных горячих хэтчбеков, а новинка выводит его на совершенно другой уровень. Семейный по конструкции он является настоящим спорткаром по характеру.

Abarth 500e

Идея электрического хот-хэтча у многих вызывает скепсис. Но Abarth 500e способен изменить это мнение. Он не только отлично слушается управления, но и издает наружу фальшивые звуки двигателя, которые могут быть довольно забавными и создавать соответствующее настроение.

Mazda MX-5

Заднеприводный родстер с механической коробкой и энергичным безнадувным двигателем – настоящая водительская находка. Да, он недешев – вы легко найдете более быструю и практичную машину за эти деньги. Но характер у нее будет не тот. Для достижения наилучших результатов эксперты рекомендуют 2,0-литровый двигатель мощностью 184 л. с. в паре с механической коробкой передач.

Porsche Cayman

Столь тонкий баланс управляемости может обеспечить только среднемоторная компоновка, на базе которой и создан Cayman. Базовые четырехцилиндровые модели быстры, но им не хватает потрясающего звука, как у более дорогих шестицилиндровых автомобилей. Тем временем новый GT4 RS мощностью 493 л. с. вполне может оказаться самым совершенным продаваемым сегодня спортивным автомобилем.

Tesla Model 3

Электрокары Tesla прославились своей высокой скоростью на прямых участках. Это же касается и Model 3. Ощущение мгновенного притока мощности никогда не надоест. Лучшие результаты обеспечит Model 3 Performance с предустановленным режимом Track. Однако он недешев, а качество сборки при этом все еще не такое, как у BMW и Audi.

Toyota GR Yaris

Модель GR может выглядеть как стандартная Yaris с обвесом, но на самом деле она предлагает гораздо больше. Трехцилиндровый 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом выдает серьезные 280 л. с., что в сочетании с навороченной системой полного привода делает его неприлично быстрым.

Suzuki Swift Sport

Swift Sport был рожден доказать, что вам не нужно огромное количество мощности, чтобы получать массу удовольствия. Небольшой 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом может иметь мощность всего 129 л. с., но весит он всего 1025 кг, а это значит, что он может предложить гораздо больше.

Ранее OBOZ.UA публиковал список недорогих автомобилей, поражающих своей эффективностью.

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