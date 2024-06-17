Сколько стоит в Украине недорогой соперник Corolla и Octavia от Honda. Фото

Новая Honda Civic – недорогой соперник Toyota Corolla и Skoda Octavia с ценой от 24 000 долларов на глобальном рынке (около 29 000 долларов за гибридный вариант). Стало известно, что автомобиль прибудет на украинский рынок. Но машина оказалась дороже.

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Детали сообщили на сайте компании. У Honda Civic стильный дизайн. Передняя светотехника выполнена строго. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно. Передний бампер смотрится агрессивно с крупным воздухозаборником.

В Украине продают гибрид Honda Civic e:HEV. Такая машина дороже, чем базовый вариант на других рынках. Более того, автомобиль предложат в комплектации Elegance с богатым оснащением.

Цена такой Honda в Украине – 1 490 400 гривен (около 37 000 долларов). Силовая установка состоит из бензинового двигателя объемом 2 л и электромотора. Общая мощность составляет 184 л.с. Комбинированный расход топлива – 4 л/100 км.

Оснащение Honda Civic e:HEV в Украине включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, подогрев кресел, датчики света и дождя.

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