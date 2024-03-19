У Дастера появился новый соперник в два раза дешевле. Фото

Бюджетный кроссовер BYD Yuan UP из Китая – новый электромобиль. По размерам новинка сравнима с компактным кроссовером Рено Дастер, но дешевле в два раза и не нуждается в заправке бензином.

Детали сообщает CarNewsChina. Новый BYD Yuan UP уже поступил в продажу. Цена – от 11 000 долларов. Машину показали на официальных фото. Длина кузова составляет 4310 мм при колесной базе в 2620 мм, ширина – 1830 мм, а высота равна 1675 мм.

Дизайн выглядит современным, но бюджетное происхождение машины скрыть не удалось. Вдобавок новый BYD Yuan UP 2024 года выглядит почти так же, как и любой другой китайский автомобиль.

Производитель предложит несколько электрических силовых установок на выбор. Базовым станет вариант мощностью 95 л.с. В максимальном исполнении автомобиль предложит 177 сил.

Емкость литий-железо-фосфатного батарейного блока – 35 и 45 кВтч в зависимости от комплектации. Запас хода – 301 и 401 км соответственно. В оснащении есть современная мультимедийная система, панорамная крыша и колесные диски диаметром 17 дюймов.

Ранее OBOZ.UA показывал новый недорогой седан VW, который готовят к премьере.