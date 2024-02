Цены приятно поразят: какими авто приятнее всего управлять

Найти надежный автомобиль с оптимальным соотношением цены и качества – задача со звездочкой. Бюджетные варианты обычно не предлагают нормальный уровень комфорта. И, как неприятный бонус, существует высокий риск попасть на модели, подверженные серьезным поломкам и механическим проблемам.

Эксперты обнародовали рейтинг автомобилей, обеспечивающих лучшие впечатления от вождения по доступной цене. Эти модели редко ломаются, поэтому вряд ли придется постоянно тратиться на ремонт.

Genesis G70

Начальная рекомендованная розничная цена: $39 400

Genesis – это роскошный бренд Hyundaи по достаточно адекватной цене. G70, компактный спортивный седан, отличается элегантным дизайном, возможностью выбора из двух мощных двигателей V-6 (2.0T и 3.3T) и маневренностью. Он сочетает в себе изысканность автомобиля премиум-класса с впечатляющим опытом вождения.

Dodge Charger

Начальная рекомендованная розничная цена: $33 200

Dodge Charger является олицетворением американского маслкара. Благодаря разнообразным мощным двигателям, включая легендарный Hemi V8, Charger обеспечивает мощное ускорение и впечатляющий комфорт вождения. Он сочетает в себе пространство и практичность полноразмерного седана с мощностью маслкара.

Lexus IS 300

Начальная рекомендованная розничная цена: $40 085

Lexus создает стильные, комфортабельные и надежные автомобили. Lexus IS, компактный роскошный седан, не стал исключением. Его выразительная, впечатляющая решетка и уникальные линии делают эту модель очень стильной. Кроме того, IS 300 предлагает больше возможностей, чем некоторые немецкие конкуренты. Благодаря полному и заднему приводу на выбор, IS обеспечивает плавную тихую езду.

Volvo S60

Начальная рекомендованная розничная цена: $41 300

Volvo давно ассоциируется с безопасностью и комфортом. S60 предлагает сочетание скандинавской элегантности и оживленной динамики вождения благодаря усовершенствованной системе помощи водителю. Volvo предлагает варианты двигателей на выбор, но стоит обратить внимание и на мощный гибрид T8. S60 обеспечивает поразительную производительность, сохраняя известный акцент Volvo на безопасность.

Tesla Model 3

Начальная рекомендованная розничная цена: $40 240

Tesla Model 3 – это экологически чистый автомобиль с хорошо оборудованным интерьером и множеством высококачественных функций, таких как большой сенсорный экран и мощная звуковая система. Благодаря инновационной концепции электромобиля, он предлагает совсем другой опыт вождения. С низким центром тяжести, мгновенным электрическим крутящим моментом и передовыми технологиями Model 3 предлагает исключительные впечатления от вождения и плавную, тихую езду.

Volkswagen Golf GTI

Начальная рекомендованная розничная цена: $30 530

VW любят в Европе благодаря топливной экономии и спортивной езде. Volkswagen Golf GTI является пионером в категории горячих хэтчбеков и остается одним из лучших вариантов для водителей, которые ищут универсальный спортивный компактный автомобиль. GTI может похвастаться крепким двигателем с турбонаддувом, чувствительным рулем и комфортной поездкой.

Mazda MX-5

Начальная рекомендованная розничная цена: $40 085

Mazda MX-5 или Miata уже давно является иконой вождения доступных спортивных автомобилей. С хорошо сбалансированным шасси, точным управлением и быстрой шестиступенчатой механической коробкой, MX-5 обеспечивает непревзойденные впечатления от вождения.

Ford Mustang

Начальная рекомендованная розничная цена: $27 770

Подобно Dodge Charger, Ford Mustang десятилетиями был символом американских маслкаров, и сейчас он продолжает предлагать яркие впечатления от вождения по разумной цене. Благодаря ряду опций двигателя, включая мощный V8, Mustang обеспечивает комфортную езду. Самым популярным эксперты называют комплектацию Mustang GT Premium. Авто имеет 5,0-литровым двигателем V8, выдающим 460 лошадиных сил.

Honda Civic Type R

Начальная рекомендованная розничная цена: $43 295

Для тех, кто желает сочетать практичность и захватывающую динамику вождения, Honda Civic Type R является исключительным выбором. Этот качественный хэтчбек известен своим двигателем с турбонаддувом, острой управляемостью и поразительным стилем. С акцентом на производительность переднего привода Civic Type R устанавливает стандарт для доступных, высокопроизводительных хэтчбеков.

Subaru WRX

Начальная рекомендованная розничная цена: $30 605

Subaru хорошо известна своими полноприводными автомобилями. Оснащенный полным приводом и двигателем с турбонаддувом, WRX обеспечивает быстрое ускорение и четкую управляемость. Благодаря легендарной технологии AWD, сцепление и стабильность WRX в разных погодных условиях делают его практичным выбором.

