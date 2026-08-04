Цена начинается от 70 тыс. долларов: яркую Tesla Cybertruck заметили в Ивано-Франковске. Фото

2 августа на улицах Ивано-Франковска заметили оранжевый электропикап Tesla Cybertruck. Автомобиль был припаркован на площади Шептицкого возле Архикафедрального собора Воскресения Христова.

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Стоимость такого электропикапа начинается примерно от $70 тыс. Что представляет собой такой электромобиль и каковы его характеристики, рассказывает OBOZ.UA.

Что известно

Ярко-оранжевый футуристический электропикап зафиксировали на парковке в Ивано-Франковске. Стоимость такого подержанного автомобиля, согласно данным auto.ria, колеблется от $71 500 до $115 000.

Что представляет собой Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck – это электрический пикап, разработанный компанией Tesla. Он отличается футуристичным дизайном и прочной конструкцией, имеет запас хода до 800 км на одном заряде и способен разгоняться до 100 км/ч за 3,1 секунды. Этот электромобиль также оснащён адаптивной пневматической подвеской, позволяющей регулировать дорожный просвет, и может буксировать грузы весом до 6350 кг.

Какие характеристики имеет Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck имеет запас хода до800 км на одном заряде и способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,1 секунды. Экстерьер этого автомобиля выполнен в стиле киберпанк с кузовом из сверхпрочной стали. Буксировочная способность этого электрического пикапа составляет до 6350 кг. Кузов – монолитный экзоскелет, изготовленный из сверхпрочной стали. Грузоподъемность Tesla Cybertruck – около 1,6 тонны. Имеет бронированное стекло, устойчивое к ударам, и адаптивную пневматическую подвеску.

Дополнительные характеристики:

Имеет большой грузовой отсек и передний багажник.

Электромобиль оснащён мощной трансмиссией и имеет низкий центр тяжести, что обеспечивает отличную тяговую мощность.

Cybertruck совместим с зарядными станциями Tesla Supercharger.

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