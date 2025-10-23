Toyota превратила дешевый кроссовер в агрессивный внедорожник. Фото

Дешевый кроссовер Toyota Corolla Cross уже показали официально после модернизации для 2026 модельного года. Теперь автомобиль получил более агрессивную внешность и превратился в настоящий внедорожник.

Про новую Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026 года стало известно Carscoops. Это специальный автомобиль, который подготовили для выставки SEMA в США. Тюнинг Toyota Corolla Cross включает множество изменений.

Кроссоверу увеличили дорожный просвет, установили покрышки для бездорожья. Вдобавок появился экспедиционный багажник на крыше. А кузов теперь переливается несколькими оттенками благодаря покрытию "хамелеон".

Дизайн стандартной модели после недавней модернизации стал немного современнее. Спереди установили более эффективные фары с другой графикой. Сзади появились измененные фонари и другой бампер. В оснащении предложили новые легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов.

Производитель в очередной раз сосредоточился на экономичных гибридных силовых установках, которые японская компания непрерывно совершенствует. Самый мощный вариант предлагает 195 л.с. Есть и базовый бензиновый мотор на 169 сил.

