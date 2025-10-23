Toyota раскрыла главную интригу новой бюджетной модели. Фото
Бюджетный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 модельного года ждали во всем мире. Однако точный ареал обитания модели оставался секретом. Производитель раскрыл главную интригу – новинка достанется не всем покупателям.
Про модель Toyota Land Cruiser FJ рассказывает Carscoops. Сообщается, что производство нового внедорожника наладят в Таиланде для азиатских рынков, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. А в Европе и США автомобиль не появится.
В длину автомобиль вытянулся на 4 575 мм (колесная база 2 580 мм), а дизайн выполнен в стиле классических внедорожников Тойота. Также есть отсылки к Toyota FJ Cruiser, который сняли с производства около 10 лет назад.
Новинку оснастили 2,7-литровым двигателем мощностью 161 л.с. Ожидалась и гибридная силовая установка, но такой вариант в линейке все же не появится.
Ранее стало известно, что выход на рынок (сперва в Японии) запланирован на 2026 год. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – от 20 000 долларов.
OBOZ.UA уже рассказывал про долгожданный недорогой кроссовер Nissan.