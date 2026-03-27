Toyota подтвердила новую недорогую модель с известным именем

Toyota постепенно готовит к премьере новую Celica. Известное имя автомобилю досталось от знаменитого представителя сегмента недорогих спорткаров. Производитель уже подтвердил разработку машины.

Про модель Toyota стало известно Carscoops. Сообщается, что автомобиль назовут Toyota Celica Sports. Ожидается мощная гибридная силовая установка и даже полный привод. Возможно, машину подготовят в нескольких конфигурациях.

Автомобиль готовят уже в восьмом поколении. Но в целом компания сохраняет секретность. Однако известно, что модель уже на очень глубокой стадии разработки.

Ранее медиа также сообщали, что название Toyota GR Celica тоже уже запатентовано. По традиции, такой автомобиль должен получить высокие динамические характеристики и агрессивный дизайн.

Примерно 20 лет назад модель Celica убрали из линейки. От компании ранее поступала информация о том, что начались испытания новой спортивной модели начального уровня с механической КПП. Возможно, это как раз новая Toyota Celica Mk8.

