Toyota отправит в продажу несколько недорогих моделей. Фото

Toyota известна как производитель недорогих, практичных и надежных автомобилей с хорошим оснащением и приятными ценами. В 2024 и 2025 году компания выведет на рынок новые модели. Некоторые из них появятся совсем скоро.

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OBOZ.UA рассказывает о самых интересных из них. Каждая машина предложит достойное оснащение, надежность и эффектный дизайн.

Toyota Hilux Champ

Новая Toyota Tamaraw, которая также известна под именем Toyota Hilux Champ, уже готова к выходу на рынок. Это самый дешевый внедорожник японской компании с ценой от 13 000 долларов.

Toyota Camry

Долгожданная Toyota Camry 2024 года уже вышла на рынок. Это недорогой автомобиль с ярким современным дизайном. Прайс для США – 29 495 долларов. В Китае за машину просят и вовсе 23 900 долларов.

Toyota 4Runner

Новый внедорожник Toyota 4Runner 2025 – более дешевый вариант модели Land Cruiser. Фактически две машины разделяют платформу и мотор, а также выполнены в похожих габаритах. Ориентировочная цена Toyota 4Runner в 2024 году – около 40 000 долларов.

Toyota Crown Signia

Новый кроссовер Toyota Crown Signia 2024 модельного года готов отправиться в продажу. Это недорогой автомобиль своего сегмента с ярким дизайном и современным оснащением. Цена Toyota Crown Signia 2024 – от 45 000 долларов. Соперники от BMW и Mercedes примерно вдвое дороже. Toyota позиционирует новинку как премиальную модель.

OBOZ.UA уже рассказывал про бюджетный кроссовер от Renault, который отправился в продажу.