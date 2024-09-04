Долгожданный бюджетный кроссовер Duster 3 поколения наступает на рынок

Долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения оказался дешевым автомобилем и уже поступил в продажу на европейском рынке. Теперь модель усиливает свое наступление.

Видео дня

Как сообщает Motor1, новый Dacia Duster 3 поколения отправился в продажу в Великобритании. Это произошло после того, как машина появилась на рынке континентальной Европы.

Британская цена Dacia Duster с правым рулем – от 18 745 фунтов стерлингов (около 22 200 евро). В других европейских странах прайс стартует примерно с 19 000 евро.

Также недавно новый Renault Duster 3 поколения поступил в производство в Турции и вышел на местный рынок. Там машина гораздо дороже – от от 35 000 евро. Там действуют очень высокие налоги, поэтому цена формируется специфическим образом.

Украинцы позже получат такой же автомобиль. Ожидается, что цена будет ближе к европейской.

Двигатели Dacia и Renault Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140-145 л.с.).

OBOZ.UA уже рассказывал про новый кроссовер от VW с ярким дизайном.