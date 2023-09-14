Toyota готовит десятки новых дешевых электромобилей с большим запасом хода

Японская компания Toyota готовит несколько новых электромобилей, который планируют сделать вполне дешевыми и привлечь множество покупателей. При этом в новых моделях производитель предложит увеличенный запас хода.

Об этом стало известно Autocar. Первые подобные электрокары появятся к 2026 году. Для них разработают новые батареи – технологичные и дешевые в производстве. Разные блоки обеспечат запас хода на уровне 800 и 1000 км.

До недавнего времени Toyota скептически относилась к батарейным электрокарам. А теперь в компании решили наводнить рынок дешевыми электромобилями. Цель – нарастить ежегодные продажи до миллионов штук по всему миру.

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Toyota намерена увеличить продажи электрических машин до 1,5 миллионов экземпляров к 2026 году. Этому поспособствуют как минимум 10 новых моделей. Эти электрокары должны оказаться по-настоящему доступными, если в компании рассчитывают на высокие продажи.

Более того, к 2030 году планируется довести ежегодные продажи до 3,5 миллионов штук по всему миру. Очевидно, что речь идет о суммарных продажах всего концерна Toyota – вместе с дочерними Daihatsu и Lexus. Последний будет отвечать за премиальные, самые дорогие и качественно оснащенные электрические модели.

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