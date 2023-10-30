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Toyota готовит дешевый внедорожник для жесткой конкуренции с Ford

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,3 т.
Toyota EPU

Стало известно, что Toyota работает над дешевым практичным внедорожником для жесткой конкуренции с Ford Maverick. На такой автомобиль намекает электрический пикап Toyota EPU, который недавно показали на Japan Mobility Show в Токио.

Motor1 стало известно, что такой автомобиль разрабатывается калифорнийским отделением Toyota по меньшей мере три года. Конструкторы занимаются прототипом, но окончательное решение о старте серийного производства еще не принято. Это зависит от центрального японского офиса.

В североамериканском отделении компании давно настаивают на появлении такой модели Toyota. Местные дилеры, которые представляют наиболее значимый с точки зрения сбыта пикапов регион, неоднократно направляли запрос одобрить новую машину.

Видео дня
Toyota EPU

На рынке потенциальная новинка могла бы составить конкуренцию Ford Maverick, который стоит от 23 000 долларов и разлетается как горячие пирожки. Toyota же просто наблюдала за успехом новой модели со стороны.

Главной проблемой на данный момент называют цену. В компании понимают, что для соперничества с Ford нужен очень дешевый пикап. Но, похоже, машина получается более дорогая. Сейчас ее пытаются сделать дешевле, чем Toyota Tacoma, которая стоит почти $29 000.

Интересно, что в сегменте компактных дешевых пикапов, которые на самом деле конструктивно далеки от своих более крупных "грузовых" братьев и построены на основе легковых моделей, наблюдается оживление. Hyundai Santa Cruz уже присоединился к соперничеству с Ford.

OBOZ.UA уже показывал новый недорогой электромобиль, который появится в продаже в Украине.