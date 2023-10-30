Toyota готовит дешевый внедорожник для жесткой конкуренции с Ford

Стало известно, что Toyota работает над дешевым практичным внедорожником для жесткой конкуренции с Ford Maverick. На такой автомобиль намекает электрический пикап Toyota EPU, который недавно показали на Japan Mobility Show в Токио.

Motor1 стало известно, что такой автомобиль разрабатывается калифорнийским отделением Toyota по меньшей мере три года. Конструкторы занимаются прототипом, но окончательное решение о старте серийного производства еще не принято. Это зависит от центрального японского офиса.

В североамериканском отделении компании давно настаивают на появлении такой модели Toyota. Местные дилеры, которые представляют наиболее значимый с точки зрения сбыта пикапов регион, неоднократно направляли запрос одобрить новую машину.

Видео дня

На рынке потенциальная новинка могла бы составить конкуренцию Ford Maverick, который стоит от 23 000 долларов и разлетается как горячие пирожки. Toyota же просто наблюдала за успехом новой модели со стороны.

Главной проблемой на данный момент называют цену. В компании понимают, что для соперничества с Ford нужен очень дешевый пикап. Но, похоже, машина получается более дорогая. Сейчас ее пытаются сделать дешевле, чем Toyota Tacoma, которая стоит почти $29 000.

Интересно, что в сегменте компактных дешевых пикапов, которые на самом деле конструктивно далеки от своих более крупных "грузовых" братьев и построены на основе легковых моделей, наблюдается оживление. Hyundai Santa Cruz уже присоединился к соперничеству с Ford.

OBOZ.UA уже показывал новый недорогой электромобиль, который появится в продаже в Украине.