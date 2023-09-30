Топ-11 стильных авто из 2000-х, которые станут классикой в будущем

Ностальгия по автомобилям 1990-х годов в последнее время привела к тому, что модели автомобилей, созданных в те годы, начали расти в цене. Эксперты утверждают, что на очереди аналогичный тренд по авто нулевых.

Издание Gear Patrol назвало 11 машин, которые можно купить прямо сейчас с прицелом перепродажи их как раритета в будущем. Отличительные черты машиностроения 2000-х годов – механическая коробка передач, безнаддувные двигатели и ранние кроссоверы.

Saab 9-5 Aero (2000-2009)

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Эти шведы были необычны и удобны. А 9-5 Aero являлся спортивной версией представительского седана 9-5. Под его капотом можно найти мощную 2,3-литровую турбочетверку и 250 лошадиных сил. Он также мог быть оборудован пятиступенчатой механической коробкой передач.

Subaru Impreza WRX (2002-2003)

Фары, напоминающие глаза жука, и компактные размеры все еще делают эту модель уникальной по дизайну и привлекательной для любителей продемонстрировать свою индивидуальность. А полный привод и 227 лошадиных сил делали японского малыша мечтой фанатов мощности.

Pontiac Solstice GXP (2007-2009)

Как и Saab, бренд Pontiac стал жертвой банкротства GM. Хотя автомобилисты любили его за смелый подход к дизайну. Solstice был классическим двухместным автомобилем, доступным в версиях купе и кабриолет. Версия GXP имела 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 260 лошадиных сил и доступную пятиступенчатую механическую коробку передач.

Jaguar XK (2007-2014)

Знаменитый дизайнер Ян Каллум создал второе поколение Jaguar XK и вернул бренду статус производителя спортивных и сексуальных автомобилей. Обновленная модель имела только шестиступенчатую коробку-автомат ZF и три варианта двигателя – безнаддувный V8, V8 с наддувом и он же, но с увеличенной мощностью.

Dodge Viper (1996-2002)

Dodge Viper на протяжении всей своей истории был полной противоположностью современному спортивному автомобилю. У него был невероятно большой двигатель, механическая коробка передач и никаких вспомогательных средств вождения. Второе поколение SR II Viper имело 8,0-литровый двигатель V10 мощностью 450 лошадиных сил и шестиступенчатую механическую коробку передач. Он сохранил характерный стиль оригинала, но был оснащен улучшенными системами безопасности, кондиционером в базовой комплектации и антиблокировочной системой тормозов.

Mercedes-Benz E55 AMG (2003-2006)

Mercedes-Benz E55 AMG второго поколения выпускался как в кузове седан, так и в кузове универсал, а его 5,4-литровый двигатель V8 с наддувом выдавал 469 лошадиных сил. В свое время он был самым быстрым четырёхдверным автомобилем в мире. Он предлагал только пятиступенчатую автоматическую коробку передач, потому что семиступенчатая коробка Mercedes в то время не могла справиться со столь большим крутящим моментом, который умела выдавать эта машина.

Volkswagen R32 (2004)

R32 входит в число выдающихся автомобилей семейства Volkswagen Golf. У него был мощный, как для хэтчбека, 3,2-литровый двигатель VR6 на 238 лошадиных сил. Модель для американского рынка снабжалась шестиступенчатой механической коробкой передач, а в Европе – первой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением для массового рынка.

BMW M3 (2000-2006)

Фанаты бренда называют то, что сходило с его конвейеров в нулевых, идеальным сочетанием современной техники, классической динамики вождения BMW и несколько консервативного стиля. M3 E46 – типичный представитель, причем один из самых красивых во всем модельном ряду немцев. Он оснащался 3,2-литровым рядным шестицилиндровым двигателем без наддува S54 мощностью 338 лошадиных сил.

Ford Mustang (2005-2014)

В середине нулевых, концерн Ford вернулся к квадратному дизайну, присущему первому поколению "мустангов", и выпустил самое красивое авто со времен появления оригинала. Потрясающего улучшения производительности в нем не произошло, ведь это был достаточно бюджетный автомобиль, в том числе за счет решения не включать независимую заднюю подвеску. Но авто получило статус культового.

Honda S2000 (1999-2009)

Honda S2000 удовлетворит ожидания от родстера даже требовательного фаната этого типа машин. Оригинальная версия имела безнаддувный 2,0-литровый двигатель VTEC мощностью 247 лошадиных сил. Она поставлялась только со шестиступенчатой механической коробкой передач, распределением веса 50/50 и задним приводом.

Audi TT (1998-2006)

Audi TT был одним из самых ошеломляющих и инновационных концепт-каров за всю историю. Более того, он был запущен в производство, сохранив неизменным свой элегантный вид в стиле Баухаус. Двигатель мощностью 225 лошадиных сил, гладкая шестиступенчатая коробка Audi и кожа с бейсбольной строчкой в салоне сделали этот автомобиль мечтой многих водителей.

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