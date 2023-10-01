Топ-10 семейных автомобилей, которые легки в управлении: выберите по своему вкусу

Выбор идеального семейного автомобиля – это всегда непростая задача. Требования к его безопасности, комфорту и экономичности всегда повышены, а еще он должен быть достаточно бюджетным, особенно для большой семьи. Необходимо также учесть объем багажника и мультимедийные функции. И, конечно, особо обратить внимание на легкость в управлении.

Издание Top Speed собрало десятку моделей, которые удовлетворяют большинство потребностей семьи, обеспечивая веселую и увлекательную поездку всем ее членам. А также комфортный опыт для находящегося за рулем.

Hyundai Elantra N

Этот компактный кореец представляет собой быстрый переднеприводный седан. Мощный двигатель и маневренность ставят его в один ряд с лучшими моделями сегмента. Elantra N оснащена электронным самоблокирующимся дифференциалом и комфортными спортивными сиденьями. С общим расходом топлива 9,5 литров на 100 километров и просторным багажником он покрывает ключевые требования к семейному авто – комфорт, емкость и экономичность.

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Volkswagen Jetta GLI

Просторный компактный седан имеет достаточно места, чтобы с комфортом разместить до четырех взрослых. Это отличный автомобиль с уклоном в спортивный стиль езды. Тем не менее, семью на своем борту он обеспечит большим багажником, мощным двигателем, который может показывать вполне спортивные результаты, и продуманной безопасностью.

Mazda 3 Sedan 2.5 Carbon Turbo

Полноприводный седан не обременит семейный бюджет ценой. Зато обрадует 8,8-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Он не сенсорный, но управлять им просто. Модель обладает также хорошей управляемостью и производительностью, а полный привод делает ее быстрой, но контролируемой. Это отличный выбор для практичного семейного автомобиля со спортивными характеристиками. Однако с достаточно скромным дизайном.

Honda Civic SI

Японский седан удерживается в топе по популярности среди молодых водителей, и на это есть веские причины. Он предлагает много изысканности, комфорта и пространства, как для компактного автомобиля, и при этом обеспечивает уверенное и динамичное, но предсказуемое поведение на дороге. Civic SI хорошо реагирует даже на легкие движения рулем, поэтому хорошо себя чувствует на трассе или извилистой дороге, даже когда едет с полным салоном пассажиров.

Acura Integra A-Spec

Acura Integra во многом напоминает Civic SI, но более изысканна по дизайну. У них одна и та же платформа и силовые агрегаты, но Integra предлагает немного больше роскоши, чем ее двоюродный брат. А еще она была признана самым лучшим выбором с точки зрения безопасности по версии Страхового института дорожной безопасности. Это компактный семейный автомобиль премиум-класса с гоночным сердцем. И это не седан, а хэтчбек с хорошим объемом багажника.

BMW 330i

Культовый BMW 330i обладает всеми удобствами семейного седана в сочетании с задним приводом, мощным турбонаддувным двигателем и великолепной автоматической коробкой передач ZF. В стандартную комплектацию 3-й серии входит люк в крыше, пропускающий свет внутрь автомобиля и создающий ощущение пространства. Обивка сидений выполнена из прочной синтетической кожи, а 18-дюймовые колеса обуты во всесезонные шины Run-Flat. Сочетая все необходимые для семьи функции и целую кучу инноваций, 330i также обеспечивает роскошь, присущую бренду BMW.

Mercedes C 300

Хотя по характеристикам Mercedes C 300 почти идентичен BMW 330i, он все же больше ориентирован на комфорт езды, чем на производительность. Его мягкий гибридный привод делает управление очень удобным. Также обозреватели хвалят модель за производительность, эффективность и долговечность. В базовой комплектации немецкая "лошадка" обеспечивает сиденья с электроприводом, эффектом памяти и подогревом, двухзонный автоматический климат-контроль и многие другие комфортные функции, которые сделают удачной даже долгую семейную поездку.

Audi A4 Sedan

Фанаты третьего крупного германского бренда хвалят его за то, что он не отказался от выпуска универсалов. В стандартную комплектацию седана А4 входят система полного привода Audi Quattro и отличные дизайнерские решения. 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом доступен в различных конфигурациях мощности в зависимости от выбранной комплектации. А еще А4 оснащен множеством технологических функций, таких как помощь водителю и дополнительный навигационный пакет, включающий адаптивный круиз-контроль с функцией прогнозирования (ACC). Благодаря спортивной подвеске модель обеспечивает более предсказуемые характеристики управляемости.

Kia Stinger

Эксперты называют Stinger одним из самых недооцененных автомобилей. По умеренной цене этот седан среднего размера предлагает немало. Вы можете выбрать полный привод с векторизацией крутящего момента или задний привод с дифференциалом повышенного трения. Подвеска с электронным управлением сконфигурирована на скоростное передвижение. Модель позволяет легко маневрировать на низкой скорости, а характеристики максимальной комплектации почти заходят на территорию суперкаров. Добавьте к этому просторный багажник, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, аудиосистему Harman Kardon Premium с 15 динамиками, рулевое колесо спортивного дизайна и повышенные характеристики безопасности и получите даже больше, чем когда-либо надеялись увидеть в семейном автомобиле.

Toyota Camry TRD

Все знают Toyota Camry как популярный семейный автомобиль, но не все в курсе насчет более спортивной комплектации Toyota Racing Development (TRD). Она отличается стильным дизайном и комплектацией, ориентированной на быстрый стиль езды. Баланс отличных характеристик, пространства и безопасности доказывает: Camry – не скучный автомобиль, а идеальный выбор для семейных путешествий и веселых поездок.

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