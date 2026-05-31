Tesla может выпустить долгожданную Model 3 Plaid: что известно сейчас

Со снятием Tesla Model S и Model X с производства в начале этого месяца мир электромобилей покинул и один из самых узнаваемых шильдиков высокой производительности – версия Plaid. Это фактически оставило пикап Cybertruck в версии Cyberbeast новым флагманом бренда по динамическим характеристикам благодаря его трехмоторной компоновке, похожей на Plaid, и брутальному разгону по прямой.

Однако, как пишет CarBuzz, такая ситуация может продлиться недолго. Недавние комментарии вице-президента Tesla по проектированию транспортных средств Ларса Морави намекают на то, что автопроизводитель изучает возможность создания чего-то еще более экстремального для семейства Tesla Model 3, что потенциально может проложить путь к появлению первой в истории версии Model 3 Plaid.

Во время недавнего участия в подкасте Ride the Lightning Морави намекнул на вероятность появления Model 3, оснащенной той же трехмоторной установкой, которую использовали в снятых с производства Tesla Model S Plaid и Model X Plaid. Эта система сочетает в себе один передний двигатель с двумя задними и способна выдавать около 1020 лошадиных сил. Этого вполне достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за 2,1 секунды и достижения максимальной скорости 262 км/ч.

Когда Морави прямо спросили о потенциальной Model 3 Plaid, он признался, что регулярно думает об этом. Особое внимание он обратил на углеволоконные гильзы, которые используются в задних двигателях Plaid на постоянных магнитах – это критически важные компоненты, которые удерживают роторы от разрушения под действием центробежной силы на экстремальных скоростях вращения. В то же время он предостерег, что втиснуть такую трансмиссию в компактные габариты Model 3 будет очень непросто, назвав это "серьезным вызовом для инженеров из-за нехватки места".

Сначала Roadster, все остальное – потом

Однако, помимо чисто инженерных трудностей, существует еще большее препятствие. По словам Морави, все дополнительные ресурсы Tesla сейчас направлены на разработку второго поколения Roadster, которое уже давно задерживается. Оригинальный концепт впервые показали еще в 2017 году и обещали запустить в серию примерно в 2020-м. Tesla больше не называет четких сроков выхода Roadster, хотя в прошлом году Морави описал его как потенциально "последний лучший автомобиль для водителя" перед тем, как рынок полностью захватят беспилотные технологии.

Кстати, в своем свежем интервью для подкаста он рассказал, что трехмоторная силовая установка Plaid изначально разрабатывалась именно для Roadster. Однако в конце концов Tesla адаптировала ее под Model S (а впоследствии и под Model X, учитывая сходство конструкции обеих машин) после того, как в 2019 году генеральный директор Илон Маск бросил вызов команде – побить время круга новейшего на тот момент Porsche Taycan Turbo S на Нюрбургринге.

