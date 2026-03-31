Теперь официально: Land Rover показал самый дешевый китайский кроссовер

Самый дешевый кроссовер Land Rover является долгожданным автомобилем, который производитель анонсировал заранее для Китая. Теперь машину показали официально.

Как стало известно Carscoops, возрожденный Land Rover Freelander станет не просто моделью, а отдельным брендом с акцентом на электрификацию. Первый прототип Concept 97 уже показали – он сочетает черты оригинального Freelander и современного внедорожника Land Rover Defender.

Премьера серийной версии приближается, но дизайн по пути к конвейеру немного изменится. Также пока не сообщается, какие название получит первая модель Freelander для нового бренда.

Проект реализуют совместно с Chery в Китае, где и наладят производство. Ожидается, что в течение пяти лет подготовят шесть новых моделей Freelander.

Первый серийный Freelander, вероятно, получит трехрядный салон на шесть мест в 5-метровом кузове, современную электронику и продвинутые системы помощи водителю. В основе — платформа Chery с гибридными и полностью электрическими силовыми установками.

