Суперпроизводительные: 10 авто, которые быстрее, чем все думают

Вам когда-нибудь приходилось слышать термин sleeper car? Его можно перевести как "сонный автомобиль" – такие авто кажутся достаточно послушными, имеют скромный кузов, но внутри у них действительно мощная силовая установка.

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Издание TopSpeed собрало десятку таких моделей. Они не всегда производят большое впечатление своей внешностью. Но все удивительным образом меняется, как только вы сядете за руль.

Subaru Legacy 3.6R

Разгон от 0 до 100 км/ч – 7,1 сек.

Subaru Legacy имеет вид абсолютно рядового четырехдверного среднеразмерного седана, задача которого просто доставить вас из пункта А в пункт Б. У него довольно приятный стиль, а в верхних комплектациях имеется мощный шестицилиндровый двигатель. В отличие от специализированных автомобилей Subaru, ориентированных на производительность, таких как Impreza или WRX, Legacy оснащен безнадувным оппозитным шестицилиндровым двигателем мощностью 256 лошадиных сил. Это не самый высокий показатель по сравнению с некоторыми в этом списке, но сдержанный стиль модели и больший двигатель доказывают, что это отличный вариант sleeper car.

Volkswagen Passat W8

Разгон от 0 до 100 км/ч – 6,5 сек.

Хотя Volkswagen Passat W8 и не возглавляет этот ретинг по производительности, он может претендовать на звание самого "сонного" из всех. Поколение 2004 года имело ничем не примечательный стиль с точки зрения динамики. Единственная заметная внешняя особенность – большие колеса. W8 выпускался с 2001 по 2004 год и поставлялся с большим 4,0-литровым двигателем W-8. Такие двигатели весьма необычны, поскольку большинство автопроизводителей используют V-образную конструкцию при проектировании своих восьмицилиндровых двигателей.

Toyota Camry TRD

Разгон от 0 до 100 км/ч – 5,7 сек.

От Camry не ждут каких-нибудь удивительных или радикальных дизайнерских решений. Однако это невероятно быстрый, весьма разумный по цене и экономичный автомобиль. Также модель отличается узнаваемыми элементами экстерьера, такие как большие специальные колеса "TRD" и заднее крыло. И это не тюнинг, это то, с чем предыдущее поколение Camry выходило на рынок.

Volvo V70 R

Разгон от 0 до 100 км/ч – 5,6 сек.

Шведский автопроизводитель был одним из первых, кто на практике внедрил турбокомпрессоры в свои силовые агрегаты. Volvo также принесла на рынок новые стандарты безопасности. Конечно, существуют отличные Avant и M5 Tourings, но V70 – этот самый скромный универсал на рынке, вместе с невзрачной внешностью предлагает действительно боевой характер, большие колеса и тормоза Brembo.

Buick Regal GS

Разгон от 0 до 100 км/ч – 5,4 сек.

Название Buick и слово "производительность" редко ставят рядом. Исторически существовали GSX 1960-х годов и Buick GNX конца 1980-х годов, но не многие знают, что современный Regal выпускается в высокопроизводительной версии GS. Что замечательно в этом "сонном авто", так это то, что оно не производит впечатление поражающего своим стартом на светофоре. Хотя он действительно может похвастаться стилем фастбэк и более агрессивной передней панелью, вы все равно не подумаете, что Buick может вас обогнать. Тем не менее, у него спортивная подвеска, адаптивные амортизаторы, спортивные сиденья и тормоз Brembo.

Lincoln MKS EcoBoost

Разгон от 0 до 100 км/ч – 5,2 сек.

Автомобили класса люкс чаще всего мощнее своих стандартных аналогов. Они также поставляются с большим разнообразием вариантов силовых агрегатов. Lincoln MKS EcoBoost является хорошим примером этого. Хотя базовый двигатель может быть не мощным, силовая установка в EcoBoost является исключением. Эту модель также можно считать "сонным авто" за ее показной стилем, который доказывает, что это не только представительское авто, оно еще и потенциально быстрее других.

Ford Taurus SHO

Разгон от 0 до 100 км/ч – 5,2 сек.

Облик "Тельца" делает его одним из самых "сонных" в этом списке. Он не поражает абсолютно ничем. Но спросите владельца такой машины и сомнений не останется. Taurus SHO поставляется с 20-дюймовыми колесами и имеет некоторые тонкие улучшения стиля. При этом способен быстро разгоняться и быть весьма продуктивным.

Chevrolet SS

Разгон от 0 до 100 км/ч – 4,6 сек.

Chevrolet является самым спортивным брендом из всех принадлежащих сейчас концерну General Motors. Но это не значит, что они всегда превосходят всех своими седанами. Данное утверждение не касается Chevrolet SS. Он оснащен 6,2-литровым атмосферным двигателем V-8 Corvette, а значительную часть кузовных решений разделяет с Holden Commodore. Несмотря на то, что оно имеет спортивный стиль и большие колеса, обычный повседневный наблюдатель может взглянуть на это авто и не задуматься о том, что это по сути четырехдверный Corvette.

Mercedes-Benz E55 AMG

Разгон от 0 до 100 км/ч – 4,5 сек.

Сегодня последняя версия E-Class поставляется с несколькими вариантами силовых агрегатов, например с дерзким 5,5-литровым V-8. Чего вы еще можете ожидать от Mercedes-Benz, так это плавной и комфортной езды. Единственные и довольно тонкие изменения, сделанные между E320 и E500, это большие колеса и значок AMG здесь и там. Этот Mercedes-Benz имеет огромную мощность для среднеразмерного седана класса люкс, поэтому он может добиться неожиданных результатов на дороге.

Audi S8

Разгон от 0 до 100 км/ч – 3,9 сек.

Благодаря своим размерам Audi S8 может быть одним из самых скромных быстрых автомобилей в этом списке. Audi славится производительностью, особенно если на радиаторной решетке красуется значок Quattro. S8 – это представительский флагманский автомобиль, который может разогнать вас до 100 км в час быстрее, чем некоторые спортивные автомобили. Сдержанность он проявляет во внешности. Конечно, у него есть определенные спортивные черты, такие как широкая решетка радиатора с более линейным передним бампером и четырехтрубный выхлоп. Однако вы ожидаете, что на нем будут ездить прямо, а не входить в крутые повороты.

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