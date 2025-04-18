Subaru удивила новым практичным кроссовером. Фото

Новый кроссовер Subaru Trailseeker 2026 года сумел удивить. Все ожидали увидеть принципиально другую машину. Но оказалось, что это более практичный автомобиль, который построен на базе недорогой модели Solterra.

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Автомобиль уже показали на официальных фото. А премьера состоялась в рамках Автошоу в Нью-Йорке. Подробности про новый Subaru Trailseeker рассказывает Motor1.

Электрокар Subaru Trailseeker 2026 модельного года получил переднюю часть кузова от Solterra, однако задняя часть длиннее. Это позволило обустроить больше пространства для задних пассажиров и предложить практичный багажник.

Ранее Toyota показала силуэт своего нового кроссовера – известно, что это такой же автомобиль, который уже рассекретила Subaru. Похожий трюк две компании ранее провернули с моделями Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

Мощность силовой установки Subaru Trailseeker составляет 375 л.с. Запас хода превышает 400 км. Продавать обе машины планируют в США, Европе и Японии.

Напомним, как ранее уже сообщал OBOZ.UA, свой новый электрический кроссовер уже рассекретил Nissan.