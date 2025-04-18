Долгожданный недорогой кроссовер Nissan почти не оставил секретов. Фото

Долгожданный недорогой электромобиль Nissan Leaf 3 поколения уже показали официально на первых фото. Теперь у машины почти не осталось секретов – появились некоторые точные подробности об автомобиле.

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Car and Driver сообщает новую информацию о Nissan Leaf 2026 модельного года. Запас хода составит 480 км. Это намного больше, чем у предшественника. Но ожидается несколько батарейных блоков на выбор.

Машина получила совершенно другой кузов и оказалась не похожа на предшественника. Новый Leaf превратился в кроссовер с дизайном в стиле концепта Nissan Chill-Out 2021 года, от которого унаследовал многие элементы. Вдохновением для модели также стал кроссовер Ariya, который поделился своей платформой.

Долгожданная машина теперь привлекательнее, практичнее и технологичнее предшественника. В компании разработали новые батареи, которые обеспечат на 30% увеличенную плотность энергии и предложат более высокий запас хода.

Ориентировочная цена Nissan Leaf 3 поколения – примерно 35 000 долларов за базовое исполнение. Полноценная премьера со всеми подробностями ожидается позже.

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