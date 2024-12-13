Subaru показала новый вариант своей стильной недорогой модели. Фото

Новую Subaru WRX STI Sport R-Black Limited 2025 года показали на официальных фото. Это новый вариант недорогой спортивной модели, который отличается особым оформлением.

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Детали сообщает Carscoops. Subaru WRX STI Sport R-Black Limited – длинное название, которое отражает особый статус машины. Заднее антикрыло и выкрашенные в черный цвет колесные диски вместе с корпусами наружных зеркал – основные отличительные элементы спецверсии.

Среди восьми цветов для кузова есть и новый оттенок Galaxy Purple Pearl. Этот же фиолетовый вариант недавно добавили в палитру модернизированной модели Subaru WRX 2025, которую уже отправили в продажу.

Цена Subaru WRX 2025 – от 35 750 долларов. И это отличный результат с учетом возможностей спортивного седана. От предыдущей модели новинка отличается некоторыми доработками и является фактически модернизированным вариантом.

При этом в любой комплектации 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель Subaru WRX выдает 271 л.с. и 349 Нм крутящего момента. Разумеется, уже в стандарте есть полный привод.

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