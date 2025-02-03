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Стоят каждой копейки, но нужно поторопиться: лучшие б/у авто по низу рынка

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Chevrolet Lacetti

На вторичном рынке еще остались надежные автомобили, однако нужно поторопиться. Ведь за дешевыми б/у авто наблюдается настоящая охота, а лучшие экземпляры заканчиваются. Спешите, ведь эти модели предлагаются по низу рынка – цены действительно низкие.

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Именно эти машины с пробегом стоят каждой копейки. OBOZ.UA приводит список лучших подержанных машин из разных сегментов, чтобы удовлетворить потребности разных покупателей.

Акцент делаем на доступности и надежности. Но не забывайте о главном – конкретный автомобиль должен быть в хорошем состоянии! Только так у покупателя есть шанс сохранить машину на долгие годы.

Toyota Venza

Самые надежные б/у автомобили:

  • Chevrolet Lacetti;
  • Honda Jazz;
  • Suzuki Grand Vitara;
  • Suzuki Jimny;
  • Honda CR-V;
  • Toyota Venza;
  • Toyota Yaris.

Б/у автомобили – самые популярные машины в Украине на протяжении многих лет. На вторичном рынке много недорогих автомобилей с пробегом, однако есть риск купить неудачную модель. Но эти машины – самые надежные и ломаются действительно редко.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, новый недорогой кроссовер Jeep готовят к премьере.