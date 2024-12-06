Стильный недорогой внедорожник Peugeot показали на новых фото

Внедорожник Peugeot Landtrek показали на новых фото после модернизации для 2025 года. Этот пикап хорошо известен и в Украине. Автомобиль получил мощный двигатель кроме изменений в дизайне.

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Как напоминает OBOZ.UA, французский пикап Peugeot Landtrek 2025 модельного года получил более современную внешность. Изменения небольшие, но аккуратные и своевременные.

Изменилось оформление бамперов и отделка передней решетки. Установили модернизированные фары и фонари с измененной графикой. Также модель Peugeot получила новый фирменный щитовидный логотип.

В движение новинку приводит четырехцилиндровый турбодизель объемом 2,2 л, который появился в линейке. Агрегат мощностью 200 л.с. и 450 Нм крутящего момента сочетается с 6-ступенчатой автоматической КПП и 8-ступенчатой АКПП на выбор.

Привод только полный, а клиренс в 235 мм поможет справиться с трудным бездорожьем. В списке оснащения – бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев кресел и электрорегулировки, камеры кругового обзора. Ориентировочная цена Peugeot Landtrek 2025 – около 29 000 евро.

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