Стильный дешевый кроссовер Kia 2026 года показали на новых фото
Новый кроссовер Kia EV2 подготовили для 2026 года. Стильную модель показали с эффектным дизайном на новых фото. Это дешевый кроссовер корейского бренда для ближайшего будущего. Машина почти готова к выходу на рынок.
Новая Kia EV2 2026 модельного года – компактный электрический кроссовер B-сегмента. Как напоминает OBOZ.UA, новинка по размерам меньше Kia EV3 и окажется дешевле. Фактически, это бюджетная модель среди корейских электрокаров.
Как ожидается, электрокар Kia EV2 отправится в продажу в 2026 году. Этот дешевый автомобиль адресуют молодым покупателям. Ориентировочная цена – около 25 000 долларов. Хотя никаких деталей об этом (и о характеристиках) производитель пока не раскрывает.
Ранее появление модели Kia EV2 уже подтвердили официально в компании. Новый электрокроссовер получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.
Это пока концепт, но серийная машина должна почти без изменений добраться до конвейера. Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300-400 км – реалистичное предположение.
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