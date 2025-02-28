Долгожданный доступный кроссовер Jeep на базе Peugeot сумеет удивить. Фото

Кроссовер Jeep Compass 2026 модельного года – долгожданный доступный кроссовер на базе Peugeot. Однако новинка сумеет удивить не только этим. О машине, которая готовится к премьере, появилась новая информация.

Видео дня

О машине уже многое известно. Производитель даже ранее показал первое фото Jeep Compass 2026 модельного года. А L'Argus сообщает подробности. Новый Compass станет одной из самых дешевых моделей американского бренда.

Модель следующей генерации разрабатывают на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В этом есть плюсы и минусы.

Новый Jeep Compass 3 поколения выйдет на рынок в разных модификациях – как EV и с ДВС. Однако полный привод теперь будет предлагаться только в полностью электрическом исполнении. Электромобиль ожидается с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

Для компактного кроссовера есть два завода – в Италии и Канаде. Работы на втором предприятии пока приостановили. Завод был занят модернизацией производственных линий для нового Jeep Compass. Но старт производства решили перенести на 2026 год. Сотрудники предприятия озадачены неопределенностью будущего состояния североамериканского авторынка.

OBOZ.UA уже рассказывал про лучшие бюджетные кроссоверы.