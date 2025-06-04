SsangYong вернулся: новый практичный кроссовер получил низкую цену

Корейский производитель SsangYong вернулся на рынок. Одна из новинок – очень практичный кроссовер KGM Torres EVX Van с низкой ценой. Новый автомобиль с огромным багажником показали на официальных фото.

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Подробности стали известны Motor.es. Новый SsangYong Torres EVX Van – это коммерческий вариант недорогого электрического кроссовера из Кореи. В салоне такого автомобиля появились перегородки, а объем багажника увеличился до 1700 л. Цена SsangYong KGM Torres EVX Van – от 26 000 евро.

Новый SsangYong Torres EVX Van оснащают электромотором мощностью 207 л.с. Батарейный блок емкостью 73 кВтч обеспечивает запас хода около 400 км.

Напомним, с 2024 года SsangYong сменил название на KGM. Ранее корпоративный гигант KG Group взял на себя управление производителем, всеми его мощностями и подразделениями, став единственным владельцем.

Благодаря финансированию появился новый кроссовер SsangYong Torres. Глава компании отметил, что автопроизводитель в дальнейшем будет делать ставку на электромобили.

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