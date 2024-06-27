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Специалисты назвали недорогие и эффективные гибридные автомобили

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,0 т.
Toyota RAV4

Специалисты назвали лучшие гибриды 2024 года с точки зрения эффективности. Сегодня гибридные автомобили способны проезжать все большие расстояния вообще без бензина – электрический запас хода растет. Среди этих машин есть недорогие модели.

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Запас хода на электротяге в гибридах – один из основных показателей, который интересует покупателей. Эти модели предлагают самый большой запас хода, но некоторые модели нельзя назвать доступными. С лучшими гибридными машинами на глобальном рынке определились специалисты Motor1.

В рейтинг попали разные машины, в том числе довольно дорогие премиальные модели. Мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные из этого списка.

Hyundai Tucson

Недорогие гибриды 2024 года с большим запасом хода на электротяге:

  • Toyota Prius Prime SE (70 км, $34 000);
  • Mitsubishi Outlander PHEV (61 км, $41 800);
  • Hyundai Tucson Plug-In Hybrid (53 км, $40 000).

Полный список выглядит так:

  1. Toyota Prius Prime SE (70 км);
  2. Toyota RAV4 Prime (67 км);
  3. Volvo S60 Recharge (66 км);
  4. Mitsubishi Outlander PHEV (61 км);
  5. Lexus NX 450h Plus (59 км);
  6. Volvo XC60 T8 Recharge (56 км);
  7. Kia Sportage Plug-in Hybrid (54 км);
  8. Alfa Romeo Tonale (53 км);
  9. Dodge Hornet PHEV (53 км);
  10. Hyundai Tucson Plug-In Hybrid (53 км).

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый бюджетный кроссовер Hyundai на электротяге.