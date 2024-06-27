Специалисты назвали недорогие и эффективные гибридные автомобили
Специалисты назвали лучшие гибриды 2024 года с точки зрения эффективности. Сегодня гибридные автомобили способны проезжать все большие расстояния вообще без бензина – электрический запас хода растет. Среди этих машин есть недорогие модели.
Запас хода на электротяге в гибридах – один из основных показателей, который интересует покупателей. Эти модели предлагают самый большой запас хода, но некоторые модели нельзя назвать доступными. С лучшими гибридными машинами на глобальном рынке определились специалисты Motor1.
В рейтинг попали разные машины, в том числе довольно дорогие премиальные модели. Мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные из этого списка.
Недорогие гибриды 2024 года с большим запасом хода на электротяге:
- Toyota Prius Prime SE (70 км, $34 000);
- Mitsubishi Outlander PHEV (61 км, $41 800);
- Hyundai Tucson Plug-In Hybrid (53 км, $40 000).
Полный список выглядит так:
- Toyota Prius Prime SE (70 км);
- Toyota RAV4 Prime (67 км);
- Volvo S60 Recharge (66 км);
- Mitsubishi Outlander PHEV (61 км);
- Lexus NX 450h Plus (59 км);
- Volvo XC60 T8 Recharge (56 км);
- Kia Sportage Plug-in Hybrid (54 км);
- Alfa Romeo Tonale (53 км);
- Dodge Hornet PHEV (53 км);
- Hyundai Tucson Plug-In Hybrid (53 км).
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