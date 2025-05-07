Специалисты назвали главный минус огромного недорогого кроссовера Chevrolet

Новый кроссовер Chevrolet Traverse 2025 модельного года – огромная практичная модель для семьи. При этом по меркам своего сегмента автомобиль получился недорогой. Однако специалисты нашли в машине один минус.

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Детали сообщает Motor1. В первую очередь отметили доступность кроссовера. Вместительность, комфорт и тишина в салоне – другие важные преимущества. Но среди недостатков нашли неинтересную управляемость по сравнению с конкурентами, которые представлены моделями Hyundai Palisade, Ford Explorer и Kia Telluride.

При этом дизайн у семейной машины очень смелый – стильный и агрессивный, в духе спортивного Chevrolet Camaro и более крупного внедорожника Tahoe. Интерьер и вовсе напоминает модели Cadillac (старший бренд концерна General Motors, куда входит и Chevrolet). Разве что отделка попроще.

Даже базовый мотор самой дешевой версии Traverse – мощный. Турбированный четырехцилиндровый агрегат объемом 2,5 л выдает 328 л.с. Автомобиль оснащен 8-ступенчатой автоматической КПП.

Цена Chevrolet Traverse 2025 – от 40 000 долларов.

OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой кроссовер Hyundai.