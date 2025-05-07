Дешевый кроссовер Hyundai для семьи готов к выходу на рынок. Фото

Новый практичный кроссовер Hyundai Elexio 2026 модельного года рассекретили официально перед выходом на рынок. Автомобиль для семьи с электрической силовой установкой и эффектным дизайном получится дешевой машиной.

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Модель Hyundai Elexio показали на сайте Carscoops. Внешность автомобиля выполнили в необычном и очень современном стиле. При этом на другие электромобили Hyundai новинка совсем не похожа.

Равно как и на другие кроссоверы бренда. Внимание привлекают сложные линии, стильные передние фары и необычные фонари сзади.

Ожидается, что электрический кроссовер получит мощную силовую установку и крупные батарейные блоки с запасом хода до 700 км. Технические подробности сообщат позже.

Точная цена Hyundai Elexio 2026 модельного года пока не объявлена. Однако учитывая условия на китайском рынке, который является приоритетным для этого электрокара, стоит ожидать стартовый прайс на уровне 20 000 долларов.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA ранее, новый недорогой кроссовер Renault электрического сегмента показали на официальных фото.