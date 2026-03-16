Современную альтернативу Toyota RAV4 показали на новых фото

Новую модель Toyota C-HR+ 2026 года рассекретили как самую современную альтернативу Toyota RAV4 для тех, кому не нужен бензиновый автомобиль. Недорогой электрокар показали на новых официальных фото.

Как напоминает OBOZ.UA, кроссовер Toyota C-HR+ уже отправили в продажу на некоторых рынках как недорогой электромобиль японской компании. Новинка приятно удивила и характеристиками, и ценой.

Несмотря на название, новая модель не связана с C-HR, которую оснащают ДВС в составе гибридной силовой установки. Новый автомобиль крупнее и ездит только на электричестве. Длина Toyota C-HR+ равна 4520 мм при колесной базе в 2750 мм. Это соответствует габаритам той же RAV4, но у C-HR EV 2026 более стильный динамичный силуэт.

Базовый кроссовер получил один электромотор мощностью 220 л.с. и передний привод. Полноприводный кроссовер Toyota с двумя моторами выдает мощность 340 сил. Максимальный запас хода – около 600 км.

Европейская цена Toyota C-HR+ стартует с 36 500 евро. Американский прайс Toyota C-HR BEV (так модель назвали в США) – от 37 000 долларов (полный привод и 340 л.с. уже в стандарте).

