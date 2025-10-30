Соперника Renault Duster от SEAT рассекретили официально

Подконтрольный Volkswagen испанский бренд SEAT оживился в самом популярном сегменте. Долгожданный кроссовер Arona рассекретили после обновления. Фактически это соперник Renault Duster.

SEAT отчаянно борется за свое выживание и готовит модернизацию модельного ряда. Свой самый дешевый кроссовер SEAT Arona 2026 модельного года производитель показал на официальных фото.

Премьера автомобиля уже состоялась. Это долгожданная модернизация модели SEAT Arona. Мы можем посмотреть на свежий дизайн с новыми фарами, крупными воздухозаборники и резкими гранями на кузове.

Автомобиль таким образом выглядит намного современнее. Новая Arona вместе с другими моделями компании будет способствовать укрепляющимся позициям производителя.

В моторной гамме SEAT Arona появятся гибридные варианты. А пока новинку будут предлагать с несколькими двигателями объемом 1-1,5 л мощностью 95, 115, 150 л.с.

