Этими машинами выгодно владеть: топ-5 автомобилей от экспертов

Всех покупателей привлекает возможность сэкономить на автомобиле. Но важно не только найти недорогую машину, но и получить самый дешевый в обслуживании вариант. Эксперты назвали топ-5 моделей, которыми очень выгодно владеть.

Видео дня

Это действительно выгодные машины, которые не потребуют от своего владельца больших расходов при долгосрочной эксплуатации. Если машина редко ломается и долго служит – ее можно смело покупать. Эти доступные автомобили от GOBankingRates из разных сегментов понравятся всем. Эксперты советуют покупать именно такие модели.

Экономичность, надежность и невысокие цены на ремонт – основные составляющие недорогой эксплуатации автомобиля. Специалисты составили список с помощью комбинации этих параметров.

Лучшие автомобили в 2025 году:

Honda Pilot;

Subaru Impreza;

Toyota Corolla;

Honda Civic;

Toyota RAV4.

Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Это популярные машины, которые оснащены всеми современными опциями и при этом отличаются высокой надежностью.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой кроссовер Kia.