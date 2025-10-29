Этими машинами выгодно владеть: топ-5 автомобилей от экспертов
Всех покупателей привлекает возможность сэкономить на автомобиле. Но важно не только найти недорогую машину, но и получить самый дешевый в обслуживании вариант. Эксперты назвали топ-5 моделей, которыми очень выгодно владеть.
Это действительно выгодные машины, которые не потребуют от своего владельца больших расходов при долгосрочной эксплуатации. Если машина редко ломается и долго служит – ее можно смело покупать. Эти доступные автомобили от GOBankingRates из разных сегментов понравятся всем. Эксперты советуют покупать именно такие модели.
Экономичность, надежность и невысокие цены на ремонт – основные составляющие недорогой эксплуатации автомобиля. Специалисты составили список с помощью комбинации этих параметров.
Лучшие автомобили в 2025 году:
- Honda Pilot;
- Subaru Impreza;
- Toyota Corolla;
- Honda Civic;
- Toyota RAV4.
Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Это популярные машины, которые оснащены всеми современными опциями и при этом отличаются высокой надежностью.
