Соперник Renault Duster от Honda за 13 000 долларов выходит на рынок. Фото

Бюджетный кроссовер Honda Elevate 2024 модельного года – новый соперник Renault Duster, который сравним с ним по цене и размерам. Автомобиль уже отправился в производство и выходит на рынок.

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Детали сообщает Autocar. Elevate – новая модель в линейке, предшественников у нее не было. Автомобиль в первую очередь разработан для развивающихся рынков.

Дизайн нового кроссовера Honda Elevate выполнен по современным тенденциям создания SUV. Брутальная геометрическая внешность, прямые линии, элементы простых форм. Даже в компактном 4,3-метровом кузове это выглядит хорошо. Объем багажника составляет 458 л.

Оснащение Honda Elevate 2024 модельного года очень хорошее: два монитора (экран информационно-развлекательного комплекса и цифровой щиток приборов), климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, экстренное автоматическое торможение и система удержания в полосе.

Двигатель для Elevate 2024 пока предусмотрен один. Это бензиновый мотор объемом 1,5 л мощностью 121 л.с. со средним расходом топлива 5,9 л/100 км в комбинированном режиме. Цена Honda Elevate – от 13 000 долларов.

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