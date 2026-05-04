Skoda создала бюджетник нового поколения: фото и подробности

Долгожданная модель Skoda Epiq станет современным бюджетником нового поколения для сегмента электрокаров. Компактный кроссовер показали на официальных фото, о машине уже известны некоторые подробности.

Производитель готовит официальную премьеру электрического кроссовера Skoda Epiq до конца мая 2026 года. По этому случаю рассекретили изображения машины, хотя ее дизайн давно не является секретом.

Электромобиль Skoda Epiq – самый доступный EV чешской компании, о появлении которого было известно заранее. Производитель ранее показывал предсерийный прототип.

В основе – платформа и агрегаты электрического кроссовера Volkswagen ID.Cross на базе нового Polo, который уже дебютировал. Запас хода Skoda Epiq в топовом исполнении превысит 400 км.

Имя новый кроссовер Skoda получил в стиле других электрических моделей бренда – с первой буквой E в названии и последней буквой q. Но окажется самым доступным представителем линейки с ценой около 26 000 евро (114 л.с., 315 км в базовом исполнении).

