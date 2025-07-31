Звезда NFS Underground: Mazda готовит новый недорогой спорткар

Знаменитый спорткар Mazda RX-7 в свое время был настоящей звездой NFS Underground и других гоночных игр. Для своих фанатов производитель готовит новую модель, которая окажется недорогой по меркам спортивного сегмента.

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Уже примерно известно, какой будет новая Mazda. О машине появились некоторые подробности, сообщает Motor1. Ранее ожидалось, что японский производитель готовит следующее поколение популярного родстера Mazda MX-5.

Однако это все же другая машина. Возможно, купе из Японии получит название Mazda RX-7 или Mazda RX-9.

Сообщалось, что новинку выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP. Это смелый прототип, который продемонстрировали в 2023 году в рамках Japan Mobility Show.

Новая Mazda, выступая в спортивном сегменте, окажется традиционно дешевле соперников от BMW и Mercedes. При этом спорткар может получить мощный двухроторный ДВС с отдачей более 300 л.с.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, Kia готовит мощный и практичный автомобиль нового поколения.