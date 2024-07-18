Skoda готовит сразу несколько дешевых моделей: что о них известно

Skoda как производитель недорогих машин готовит сразу несколько новинок. Они помогут компании сохранить свое положение на рынке. Уже скоро появятся интересные машины, о них уже многое известно.

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OBOZ.UA рассказывает о наиболее интересных новых Skoda, которые ожидаются в ближайшие годы. Чешский автопроизводитель уже показывал некоторых предвестников таких моделей.

Самый дешевый кроссовер Skoda

Компания еще не раскрывает дизайн модели полностью. И даже названия у машины еще нет – его выберут позже. Известно, что имя новый кроссовер Skoda получит в стиле других подобных моделей бренда – с первой буквой K в названии и последней буквой q.

Новый бюджетник Skoda будет ориентироваться на базовый сегмент рынка благодаря привлекательной цене и компактным размерам с длиной кузова около 4 м. Привод у кроссовера будет передним, а под капотом установят бензиновый двигатель объемом 1 л.

Skoda Kushaq

Этот компактный бюджетный кроссовер дебютировал в 2021 году. В 2024 году пришло время для промежуточного обновления в середине жизненного цикла.

Новый Skoda Kushaq готовят к премьере. Автомобиль получит измененные бамперы, расширенную палитру цветов кузова и новые варианты колесных дисков. Оснащение станет современнее.

Skoda Slavia

Skoda Slavia – компактный легковой автомобиль привычного формата для развивающихся рынков. Модель в скором времени ждет рестайлинг по похожей с Kushaq программе.

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