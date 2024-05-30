Skoda готовит новый недорогой электрический кроссовер. Фото

Новый кроссовер Skoda Enyaq станет недорогой электрической моделью чешского бренда. Компания вывела модернизированную для 2025 года машину на дороги. Кроссовер показали на фото до премьеры.

Детали сообщает Carscoops. Производитель все еще скрывает дизайн кроссовера, поэтому тестовый прототип заклеили пленкой. Премьера Skoda Enyaq ожидается в 2025 году.

Кроссовер получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Модель выполнят в современном дизайне и оснастят более совершенными технологиями.

Также компания готовит компактный и еще более доступный электрический кроссовер – Skoda Elroq. Этот автомобиль не так давно тоже попадался на фото до премьеры – и так же с кузовом под камуфляжной пленкой.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq. Современными машинами компания подчеркивает движение модельной линейки к электрическому будущему.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, к премьере готовится долгожданный недорогой электрокар Nissan Leaf 3 поколения.