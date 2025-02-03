Секретную бюджетную модель Chevrolet показали в современном виде. Фото

Долгожданный электрокар Chevrolet Bolt 3 поколения готовят к премьере, но все еще держат в секрете. Ожидается, что бюджетную модель рассекретят уже в 2025 году. Автомобиль показали в сети в современном виде.

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Новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года опять будет соперничать с Nissan Leaf, который тоже скоро рассекретят официально. На канале TALKWHEELSPRO показали вариант дизайна модели Bolt, хотя официальную информацию о внешности EV пока не раскрывали.

Ожидалось, что производитель предложит только кроссовер Chevrolet Bolt EUV. Но теперь сообщается, что имя Bolt будет представлено несколькими разными машинами.

Доступный электромобиль Chevrolet следующего поколения будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить. По этой же причине станет возможным удешевить батарею, как и весь электрокар в целом.

Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов. Также покупатели в дальнейшем получат еще более дешевый Chevrolet Bolt. Но цену этой машины пока не называли.

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