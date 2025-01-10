Этот новый кроссовер размером с Duster удивил низкой ценой. Фото BYD

Бюджетный кроссовер BYD Atto 2 – небольшой автомобиль размером с Dacia Duster. Модель уже успела удивить покупателей своей низкой ценой в Китае. Теперь автомобиль готовят к выходу на европейский рынок.

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Новый BYD Atto 2 является копией BYD Yuan UP (под этим именем электрокар продается дома). По информации Motor1, в Европе будут продавать машины, которые произведут на заводе в Венгрии.

Цена BYD Atto 2 в КНР – от 11 000 долларов. Но европейский вариант модели окажется дороже. Длина кузова составляет 4310 мм при колесной базе в 2620 мм, ширина – 1830 мм, а высота равна 1675 мм.

Дизайн выглядит современным, но бюджетное происхождение машины скрыть не удалось. Вдобавок электрический кроссовер BYD выглядит почти так же, как и любой другой китайский автомобиль.

Производитель подготовил несколько электрических силовых установок на выбор. Базовый – вариант мощностью 95 л.с. В максимальном исполнении автомобиль выдает 177 сил.

Запас хода от литий-железо-фосфатного батарейного блока примерно равен 300 км. В оснащении есть современная мультимедийная система, панорамная крыша и колесные диски диаметром 17 дюймов.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый недорогой и практичный кроссовер Dacia.