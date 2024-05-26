Сделано в Азии: шесть авто, которые покупать не стоит

В эпоху глобализации, когда рынок наполнен разнообразными моделями авто со всего мира, сделать правильный выбор достаточно сложно. Следует учитывать не только репутацию производителя, но и общие характеристики транспортного средства.

Азия отличается своим автопроизводством, однако далеко не все азиатские модели авто надежны. GO поделился подборкой тех, которых следует избегать.

Такие известные азиатские производители, как Toyota, Nissan и Kia известны своей надежностью и привлекательной стоимостью. Но не все их модели одинаково качественные.

Nissan Versa

В ранних версиях Nissan Versa были проблемы с трансмиссиями. Это требовало дорогостоящего ремонта и привело к плохой репутации.

Кроме того, у экспертов были обеспокоенность по поводу общего качества интерьера и комфортности вождения.

Mitsubishi Mirage

Этот автомобиль довольно популярен из-за его доступности и экономности топлива, однако он не лучший с точки зрения производительности, управляемости и качества салона.

Также эксперты отмечают недостаточную мощность двигателя и критикуют динамику вождения автомобиля.

Kia Rio

Модели Kia постоянно входят в списки самых опасных автомобилей для вождения. Поэтому эксперты призывают не рисковать своим здоровьем и выбирать другие седаны.

Toyota bZ4X

Первый шаг Toyota на рынке специализированных электромобилей не оправдал ожиданий. bZ4X критиковали за то, что модель уступает конкурентам в запасе хода и удобстве подзарядки.

Suzuki Grand Vitara

Перед тем, как Suzuki прекратила продажи автомобилей в США, Grand Vitara критиковали за экономию топлива, устаревший дизайн интерьера и плохую общую производительность.

А теперь еще и в связи с выходом с рынка доступ к запчастям и обслуживанию усложнился.

Jeep Grand Cherokee 4XE

В 2023 году компания Jeep попыталась создать плагин-гибридную версию любимого Grand Cherokee, но результат разочаровал автолюбителей.

Амбициозная цена модели не согласуется с производительностью гибридной системы. Она была отмечена своими грубыми переходами и ограниченным диапазоном вождения только на электричестве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новом недорогом кроссовере VW, который уже появился на дороге.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.