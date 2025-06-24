Самый дешевый кроссовер Mitsubishi стал экономичнее. Фото

Новый Mitsubishi ASX 2025 года является самым дешевым кроссовером японского бренда на глобальном рынке. Не так давно автомобиль показали на официальных фото, а теперь он стал намного экономичнее.

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Гибрид Mitsubishi ASX HEV – новая модификация компактной модели. Ее оснастили силовой установкой на базе 1,8-литрового мотора. Общая мощность составляет 160 л.с. Комбинированный расход топлива Mitsubishi ASX HEV – около 4,5 л/100 км. Подробности стали известны L'Argus.

Компактная модель Mitsubishi ASX 2 поколения основана на французском кроссовере Renault Captur. После обновления здесь другой дизайн в сравнении с предшественником. Спереди изменилось все: появились современные узкие фары, решетка с необычным рисунком, совсем другие бамперы спереди и сзади.

В целом программа изменений соответствует рестайлингу Renault Captur 2024 года, но японская модель отличается оформлением передней части (кроме фар) и, конечно, логотипами.

Моторы Mitsubishi ASX в стандартном исполнении представляют 1-литровый бензиновый агрегат мощностью 91 л.с. и двигатель на 1,3 л (140 и 160 л.с.). Цена гибридного кроссовера Mitsubishi ASX HEV – от 32 000 евро.

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