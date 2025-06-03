Самый практичный бюджетник Kia показали на новых фото до премьеры

Новая модель Kia K4 2025 года с кузовом универсал станет самым практичным бюджетником корейской компании. Базовый автомобиль уже полностью рассекретили официально. Теперь на новых фото показали следующую машину до премьеры.

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Ранее презентовали седан Kia K4, а после машина получила исполнение в кузове хэтчбек. Теперь у Carscoops появились новые фото универсала Kia K4 – на дороги выехали тестовые прототипы.

Такой автомобиль окажется самым практичным и вместительным в линейке. Спрос на подобные автомобили высок. Премьера ожидается до конца 2025 года.

Новую Kia K4 готовят к выходу на рынок. Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. Живой дебют модели состоялся в рамках Автошоу в Нью-Йорке. Хэтчбек разработали вместо Kia Ceed.

Бюджетник Kia K4 2025 года на рынке встретит много соперников: Skoda Octavia, VW Golf, Toyota Corolla, Honda Civic, Renault Megane, Peugeot 308. В линейке есть бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Со своей ценой Kia K4 от $21 990 привлекает много внимания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про другую недорогую модель Kia.