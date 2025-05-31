Самый недорогой кроссовер Audi на базе VW показали с новым дизайном

Новая модель Audi Q3 2026 года станет самым недорогим кроссовером компании. Машину построят на базе кроссовера VW Tiguan 3 поколения. Автомобиль до премьеры показали с новым дизайном.

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Новая Audi Q3 станет самым дешевым кроссовером немецкого премиального бренда после прекращения производства модели Q2. На канале TALKWHEELS показали, как может выглядеть новый немецкий автомобиль.

Новый Audi Q3 2026 модельного года уже выехал на тесты, в ходе которых машину неоднократно ловили на фото. И о внешности автомобиля уже много информации.

Спереди появилась широкая решетка. По бокам от нее – крупные блоки фар, а выше установлены отдельные ДХО. В бампере заметен широкий воздухозаборник.

Кроссовер Audi Q3 2026 модельного года получит бензиновые и дизельные двигатели, которые будут соответствовать современным экологическим стандартам. Появится в линейке и плагин-гибрид, батарею которого можно подзаряжать от внешней сети.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, новая Toyota RAV4 теперь будет только гибридом с разной степенью электрификации и несколькими вариантами мощности.