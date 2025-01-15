Самый доступный кроссовер Tesla вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Новая Tesla Model Y Juniper 2025 года – самый доступный кроссовер компании. Эту модель рассекретили после долгожданной модернизации. Машина уже вызвала ажиотаж на рынке.

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По информации InsideEVs, производство Tesla Model Y 2025 стартовало в Германии. Ранее конвейер запустили на китайском заводе. А в США производство стартует позже. Также стало известно, что за первый день производитель собрал 50 000 заказов.

Мы видим, что рестайлинг провели по очень предсказуемому сценарию. Изменились бамперы и декор. Спереди кроссовер стал похож на электрический пикап Tesla Cybertruck, а сзади напоминает ближайшего родственника – Tesla Model 3.

Также изменилась отделка салона. Однако пока неизвестно, соответствует ли теперь ее качество более высоким стандартам индустрии. Tesla Model Y Juniper – это название прототипа, в продажу электрокар отправится с привычным именем.

Мощность моторов Tesla Model Y 2025 года – 299-450 л.с. Запас хода – в диапазоне 450-550 км или даже до 719 км, если верить китайской сертификации. Цена Tesla Model Y – от 39 950 долларов.

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