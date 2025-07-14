Это не CX-5: новый дешевый кроссовер Mazda вызвал ажиотаж: цена и фото

Новый кроссовер Mazda CX-5 2026 модельного года уже рассекретили официально, но эту модель еще не начали продавать. Тем временем другой дешевый автомобиль японской компании уже вызвал ажиотаж.

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Многие покупатели всерьез заинтересовались доступным электрокаром Mazda EZ-60 2025 года. Автомобиль после дебюта оказался очень популярным. Подробности стали известны Carscoops.

После премьеры Mazda EZ-60 на Автошоу в Шанхае на автомобиль поступило более 33 000 предварительных заказов от китайских покупателей. Новая Mazda EZ-60 получила яркий дизайн и современное оснащение. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.

Запас хода электрической модификации (255 л.с.) – 520 и 630 км в зависимости от батареи. У гибрида Mazda EZ-60 (238 л.с.) общий запас хода составляет 1000 км.

Ориентировочная цена Mazda EZ-60 – в диапазоне 20-25 тысяч долларов за базовое исполнение для Китая. Подробности станут известны позже вместе с полноценным выходом на рынок в сентябре. В Европе автомобиль появится с названием Mazda CX-6e, но станет дороже.

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