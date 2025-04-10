Еще один кроссовер Mazda размером с CX-5 показали на фото

Недорогой кроссовер Mazda CX-5 готовят к премьере в новом поколении. Но компания разработала еще одну модель похожих размеров. Правда, это совсем другой автомобиль. Его показали на первых фото.

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Новая Mazda EZ-60 – это альтернатива модели Mazda CX-5 в электрическом сегменте. Автомобиль ранее выехал на дороги для ходовых испытаний. А теперь кроссовер готов к премьере. Об этом сообщает CarNewsChina.

Новая Mazda EZ-60 2026 модельного года получила яркий дизайн и современное оснащение. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.

Электрический кроссовер полностью рассекретят до конца 2025 года. Техническую часть позаимствуют у нового электрокара Mazda 6e, который разработали в Китае. Новинку будут продавать также и на глобальном рынке, но в КНР машина окажется дешевле.

Автопроизводитель также анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности.

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