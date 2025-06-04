Самый доступный электрический седан BMW выехал на дорогу до премьеры

Новая BMW 3 Series в стиле Neue Klasse станет самым доступным седаном баварского бренда в электрическом исполнении. Премьера модели еще не состоялась, но автомобиль уже выехал на дорогу.

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Carscoops показывает модель BMW 3 Series 2027 года на новых фото. Это первая серийная модель новой линейки Neue Klasse. В рамках этой архитектуры появится несколько автомобилей. При этом машины будут предлагать максимально широкий диапазон силовых установок.

Новая BMW 3 Series 2027 года выйдет на рынок в том числе как электромобиль BMW i3. Но не стоит путать новинку с одноименным компактным электрическим хэтчбеком, который уже покинул модельную линейку. Это совершенно другая машина.

Ранее на первых фото показали седан BMW 3 Series с двигателем внутреннего сгорания. Теперь мы можем увидеть топовый электрокар BMW M3. Очевидно, что во время ходовых испытаний прототип спрятали под плотным камуфляжем. Известно, что серийный автомобиль будет похож на концепт 2023 года.

Электромобили BMW пользуются достаточной популярностью. Однако замедление спроса игнорировать невозможно. В этом свете кажется целесообразным вести разработку моделей с ДВС одновременно с электрокарами на базе одного автомобиля.

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