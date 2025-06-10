Самый доступный электрический кроссовер Mini показали на новых фото

Новая модель Mini Aceman 2025 года стала самым доступным электрическим кроссовером бренда. Машину показали на новых официальных фото в подробностях с деталями стильного дизайна.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый Mini Aceman – первая модель компании, которая не будет предлагаться к покупке с двигателем внутреннего сгорания. Только электрический вариант. Но дизайн выполнили в стиле других моделей бренда.

На фото показали автомобиль, который выглядит как Mini в привычном стиле. Знакомый силуэт, контрастная крыша, геометричные формы.

Однако новинка оказалась компактнее нового Mini Countryman, длина которого выросла до 4429 мм при колесной базе в 2692 мм. Серийный Mini Aceman очень похож на концепт 2022 года.

Кроссовер Mini Aceman EV предлагает 184 л.с. в базовом исполнении и 218 л.с. в более мощной конфигурации. Батарея емкостью 42 кВтч обеспечивает запас хода 310 км, более крупный блок на 54 кВтч – 405 км. Цена Mini Aceman 2025 – около 30 000 долларов за базовый вариант.

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