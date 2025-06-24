Самый дешевый VW ближайшего будущего показали вживую. Фото

Новый VW ID.2 станет самой дешевой моделью немецкого бренда в ближайшем будущем. Бюджетный электромобиль показали вживую задолго до премьеры в ходе дорожных испытаний.

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Новая модель Volkswagen, которую на фото показывает Carscoops, придет на смену Polo. Ожидается, что машину полностью рассекретят до конца 2025 года. В свое время Polo был настоящим хитом. Новинка должна повторить судьбу предшественника, но уже в сегменте EV.

Бюджетный Volkswagen ID.2 2026 модельного года присоединится к обновленной электрической линейке производителя. Дизайн должны выполнить в стиле концепта VW ID2.all, который предвещал появление новой модели.

Однако пока судить об этом рано – на испытаниях показали прототип с замаскированным кузовом. Ранее сообщалось, что серийный вариант будет выглядеть даже лучше концепта.

Новый Volkswagen ID.2 с ценой около 25 000 евро получится небольшой, с длиной 4 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м. В основе используют новую платформу MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер.

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