Самый дешевый Volkswagen Passat 2024 года выходит на рынок. Фото

Новый седан Volkswagen Passat 2024 года выходит на рынок. Это самый дешевый автомобиль в линейке модели. Перед продажами машину показали на свежих фото в сети.

Фото Volkswagen Passat 2024 модельного года публикует Autohome. Ранее немецкая компания презентовала новый VW Passat B9 для европейского рынка. При этом к покупке модель доступна только в кузове универсал.

А теперь мы видим автомобиль в традиционном кузове седан. Он называется Volkswagen Magotan 2024. Длина составляет 4990 мм при колесной базе в 2871 мм, ширина – 1849 мм, а высота равна 1473 мм.

На фото показали салон VW Magotan 2024. На передней панели видны сразу три монитора. Первый – цифровой щиток приборов, второй отвечает за мультимедиа, а третий установлен перед передним пассажиром.

Пока известно, что моторная гамма нового VW Magotan будет представлена турбомотором объемом 2 л мощностью 220 л.с. Но не исключено появление других вариантов.

В первую очередь этот автомобиль предназначен для китайского рынка, где именем Magotan традиционно называют хорошо известный в большом мире Passat. Официальная премьера состоится позже в 2024 году.

Напомним, OBOZ.UA ранее уже рассказывал про новый недорогой внедорожник Toyota.