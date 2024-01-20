Самый дешевый Volkswagen Passat 2024 года показали на фото

Volkswagen готовится отправить в продажу свой новый большой седан Passat 2024 года. При этом речь идет о самой дешевой модификации знаменитой модели с новым оснащением и современным дизайном. Новинку показали на фото в сети.

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Изображения Volkswagen Passat 2024 модельного года публикует Carscoops. Ранее немецкая компания презентовала новый VW Passat B9 для европейского рынка. К покупке модель будет доступна только в кузове универсал.

Однако теперь мы видим автомобиль в традиционном кузове седан. Он называется Volkswagen Magotan 2024. Длина составляет 4990 мм при колесной базе в 2871 мм, ширина – 1849 мм, а высота равна 1473 мм.

Пока известно, что моторная гамма нового VW Magotan будет представлена турбомотором объемом 2 л мощностью 220 л.с. В дальнейшем не исключено появление других вариантов.

В первую очередь этот автомобиль предназначен для китайского рынка, где именем Magotan традиционно называют хорошо известный в большом мире Passat. Официальная премьера состоится позже в этом году.

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